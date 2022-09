Sügisel sagenevaid kiskjakahjusid aitab ära hoida ennetustegevus

Igal sügisel suureneb suurkiskjate surve karjakasvatajate ning mesinike varale. 2022. aastal on Keskkonnaametile teatatud ligi kolmesajast huntide poolt murtud lambast ning kahesaja kaheksakümne viiest pruunkarude poolt rüüstatud mesitarust. Rünnete arvud on sarnased eelmise aasta samalaadsete näitajatega.

Keskkonnaameti looduskaitse peaspetsialist Tõnu Talvi rõhutas, et kiskjakahjude tekkimise riski saab vähendada iga loomakasvataja ise. „Kõige lihtsam soovitus on ajada kariloomad sügisperioodil ööseks lauta või korraliku piirdega öötarandikku. Karja kaitsmisel on abiks ka karjavalvekoer või korralikult paigaldatud ja pingestatud elektrikarjus. Ka mesilate rüüstamist vähendab oluliselt mesitarusid ümbritsev elektritara,“ kirjeldas Talvi.