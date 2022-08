Metssigu on kütitud mullusest rohkem

Endiselt on enim kütitud Saaremaal (525 isendit) ja Hiiumaal (336 isendit), kus metssigade arvukus on teistest piirkondadest mõningal määral kõrgem. Surnult leitud ja maetud on 18 metssiga ja SAK tunnustega hukatud 5 metssiga.

EJSi tegevjuhi Tõnis Kortsu sõnul on jahimehed küttinud sellel aastal metssigu rohkem kui eelmisel aastal samal ajal. „Eelmisel aastal kütiti samal perioodil 1639 metssiga, mis on ligi viiendiku võrra vähem kui sellel aastal. Ehkki metssea populatsioonis on märgata mõningast arvukuse tõusu, on nende paiknemine riigis äärmiselt ebaühtlane ja on paiku, kus senini sigade arvukus on praktiliselt olematu,“ ütles Korts EJS-i kodulehe vahendusel.