Ühine moosikeetmine avas Eesti toidu kuu

Kaubanduskoja avalike suhete juht Juuli Nemvalts kirjeldas, et sai moositeo idee ühest maaeluministri mõttekäigust, et varustuskindlus algab inimeste kodudest ja hoidistamisest. Nii saatiski seekordset vestlusringi moosikeetmine.

Kui Sirje Potisepp rääkis, et on usin korilane ja hoidistaja ning armastab teada-tuntud „50% marju ja 50% suhkrut” retsepti, siis Kerli Ats keetis moosi esimest korda, sest tavaliselt varustab nende pere hoidistega tema vanaema. Ka Urmas Kruuse rääkis korduvalt vanaema „õunaplövkast” kaneeliga. Roomet Sõrmus aga armastab tavaliselt õuna-pohlamoosi keeta, sel korral pohlasid ei olnud ja ta asendas need mustade sõstardega.

Vestlusringis arutleti, kui enesestmõistetav on kodumaise toidu kestmajäämine meie toidulaual ning kõik neli vestlejat leidsid, et see on meie enda kätes. Kerli Ats tõi välja, et inimeste toiduteadlikkus on kasvanud ning üha populaarsem on toit kätte saada otse tootjalt, võimalikult lühikese tarneahelaga. Ta tõi näiteks avatud talude päeva, kus tarbijad saavad oma silmaga näha, kuidas toitu toodetakse.

Kahjuks on ka selliseid, kes Eesti toidust lugu ei pea ning seda valjul häälel väljendavad, ent nende ümberveenmiseks tulebki kodumaist toitu rohkem propageerida.

Sirje Potisepp lisas, et kahjuks on ka selliseid, kes Eesti toidust lugu ei pea ning seda valjul häälel väljendavad, ent nende ümberveenmiseks tulebki kodumaist toitu rohkem propageerida.