Toidutootjaid ootab ees väga keeruline talv

Energiahinnad on teinud kohutava hinnahüppe ja olete koja kaudu vahendanud lugusid, kus rekordilise hinnaga päeval võttis talunik kasutusele diisliküttel toimiva generaatori. Kas meie toidutootjad peavad vastu?

Eeloleval talvel tulebki tagada, et kodumaine toidutootmine teravas energiakriisis siiski vastu peaks. Sektoriti võib olukord erineda, aga ühine nimetaja on siiski pöörane energiahind. Kui eratarbijatele mõeldes oleme kuulnud võimalikest leevendustest riigi poolt, siis ettevõtete osas valitseb ebaselgus. Lisaks reaalne hirm, kas kõigile gaasi või elektrienergiat üldse jätkub.

Mis võiks olukorda leevendada? Koda on oma ettepanekuid juba teinud.

Toidutööstustele ja põllumajandustootjatele peaksid ka gaasinappuse korral gaasitarned tagatud olema, arvestades sektori strateegilist tähtsust. Praeguseks on selgunud, et toidutööstus on kuue tarbijagrupi hulgas prioriteetsuse järgi liigitatud neljandale positsioonile, aga jätkuvalt on segane, mida see sisuliselt tähendab. Oleme pöördunud Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi poole palvega seda selgitada.