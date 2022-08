Laat toob sel laupäeval maa peallinna

Kohapeal on üle 60 talutoidu tootja üle Eesti. Esindatud on peaaegu kõik maakonnad. Toodete valikust leiab sea-, veise- ja kanaliha, vutimune, aiasaaduseid, lamba-, kitse- ja lehmapiimatooteid, gelato’t, kala, hoidiseid, õlut, siidreid, veine ja limonaade, samuti käsitöökaupu ja palju muud põnevat. Avatud on pop-up-talurestoranid.