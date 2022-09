Jõel kihutajad hävitavad kalu

Staažikas harrastuskalur, laiemale üldsusele autospordiürituste korraldajana tuntud Eiki Eriste ja tema mõttekaaslased leiavad, et meie veekogudel saab asjatult hukka või vigastada lubamatult palju kalu. Eriste käib oma mootorpaadiga kalastamas valdavalt kitsukesel Audru jõel ja Pärnu lahel, aga vaevalt et järgnevalt kirjeldatavad probleemid ainult nende veekogudega seotud on.