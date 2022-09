TERE, KOOL! ⟩ Kolm kooli, üks lasteaeda ehk Aru talu argipäev

Kodus Aru talus maiustas pere 1. septembri puhul ema valmistatud maheda küpsisetordiga. See on kujunenud tavaks siin, ligemale 40 elanikuga Tabria külas, mida läbib kruusatee ja lähima toidupoe leiab paarikümne kilomeetri kauguselt. Sellele suundumusele, poodide ja koolide sulgemisele hakkab vastu piimatootmistalu pidava maapere elujõulisus seda enam, et isa Ranno Aassalu on pärit samast külast ning tema isa Peeter Aassalu on tunnustatud uuendusmeelne põllupidaja ja karjakasvataja, kes pani Pärnumaal esimesena oma Uida laudas robotid lehmi lüpsma.