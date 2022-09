TEHNIKA ⟩ Austraalias igapäevane abivahend tekitab Eesti põllumeesteski huvi

Turu vajadus tõukas otsuseni

Eestis kohaliku suurtalunikust põllumehega asja uurides ja oma plaani tutvustades sai talle selgeks, et panustada tasub hoopis mobiilse viljahoidla tegemisele, sest neid pole Euroopas kuskilt saada. Jutuajamistest siin ja seal selgus, et kindel vajadus on Eestis olemas, kuid kõige lähem oleks neid tuua Kanadast või USAst. Nii kaugelt toomine tähendaks aga kallist transporti ja paistis, et selle taha on seni ostud ka jäänud. „Muidugi on oluline ka esindaja kättesaadavus murede ja küsimuste korral. Teisele poole ookeani hooajal kiiresti appi ju ei tõtta,” lisas Rikas.