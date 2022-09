Kuum august ja „ootamatu” sügis

1939. aasta edumaa järgmiste, samuti väga ammuste augustikuude ees on peaaegu terve kraad – seda on väga palju, arvestades, et suvel varieeruvad meil temperatuurid vähem kui talvekuudel. 21. sajandi suvede tuntav soojenemine on toimunud rohkem juuni ja juuli arvelt, mis võib olla mingil määral seotud pehmemaks muutuvate talvedega kogu Põhja-Euroopas: kui Läänemerel on kevadel vähe jääd ja ka Põhja-Atlandi vesi jahtub vähem, saab mereäärsetes maades õhk kiiremini soojaks.