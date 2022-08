Harilik kukesaba sobib koduaeda ja ravimtaimeks

Sobib looduspärasesse aeda

Kukesabad on ilusad taimed ja sobivad nii iluaeda kui haljastusse. Neid on aretatud mitu liiki, lähedase toimega on ­iisop-kukesaba ja männas-­kukesaba. Õisi külastavad mesilased, liblikad jm putukad. Lehti ja juuri on kasutatud toiduks küpsetatult. Õitest saab punast toiduvärvi.