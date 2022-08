Haljastuse veebikataloog aitab koduümbrust elurikkaks muuta

Kataloogist leiab ligi 900 taime, mis sobivad nii haljas­alale kui ka aeda. Lisaks kirjeldusele saab iga taime kohta teada, kui väärtuslik on ta tolmeldajatele ja keda ta ligi meelitab.

„Kataloog on abiks aiapidajale, aiakujundajale ja maastikuarhitektile, et teha teadlikum taimevalik aias, haljas­alal või tänaval. Nii jõuavad meie aeda ja linnaruumi funktsionaalsemad taimeliigid, millel on lisaks silmailule ka väärtus tolmeldavatele putukatele, lindudele ja teistele loomaliikidele,” sõnas haljastuskataloogi üks autor, Tallinna Botaanikaaia maastikuarhitekt Liivi Mäekallas.

Kuid ühte n-ö supertaime pole olemas: eri tolmeldajaliikidele ja -rühmadele sobivad eri tüüpi ja eri ajal õitsevad taimed.

„Looduslike tolmeldajate – kimalaste, erakmesilaste, sirelaste ja liblikate arv on kõikjal maailmas hakanud kahanema. Elupaikade kadumise kõrval on selle peamine põhjus just toidutaimede puudus. Kuid ühte n-ö supertaime pole olemas: eri tolmeldajaliikidele ja -rühmadele sobivad eri tüüpi ja eri ajal õitsevad taimed. Seetõttu peab tolmeldajasõbralikus aias ja linnaruumis tagama, et õitsvaid meetaimi jätkuks katkematult kevadest sügiseni,” rääkis kataloogi teine autor, Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalameti looduskaitse juhtivspetsialist Meelis Uustal.