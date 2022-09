Maitseaiast tulevad maitsvad tomatid ja kurgid

Maitseaed sai alguse peretütre ideest, et ema võiks hakata maitsetaimi kasvatama. See lihtsalt tuleb tal hästi välja. Tagantjärele tunnistas Tatjana, et tulemuseks oli väike pettumus, sest eestlased ei armasta põnevate taimede ja maitsetega katsetada. „Tahaks Eesti kokkadelt küsida: miks te kasutate avokaadot, aga ei lisa sinna midagi juurde, kui meil on siin nii palju kohapeal hästi kasvavaid ja maitsvaid taimi,” lausus Tatjana. Väga kurb, et ei osata neid kasutatada ega taheta elu huvitavamaks muuta. Lõplikult ta maitsetaimede kasvatamisest siiski loobunud ei ole.