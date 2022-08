Tõrva noorepere koduprogrammi 17 krunti broneeriti vaid tunniga

„See on ulme!“ tõdes Tõrva vallavanem Maido Ruusmann vaadates broneeringute tormijooksu Tõrva noorepere koduprogrammi kinnistutele. „Tormijooks Tõrvas kodu soetada oli üllatuseks meile kõigile, planeerisime kinnistuid aasta lõpuni broneerida.“

Ruusmanni sõnul vaadatakse avaldused veel läbi ning broneerijatega sõlmitakse lepingud. Selle jooksul võib veel ühte teist vabaneda ning tasub hoida silm peal vabanevatel kruntidel tuletorva.ee broneeringukeskkonnas. Reedel olid vabad veel viimased kaks krunti ning neljale krundile on käimas kuni 19. septembrini oksjon samas keskkonnas.

Linnakorterist maamajja kolimises näevad noored viimaste aastatega kasvanud trendi, kuid takistusena nimetavad rahastust, selgus Mulgimaa Arenduskoja ja Tõrva valla poolt tellitud uuringust. See on põhjus, miks Tõrva vald töötas välja noorepere koduprogrammi, mis annab iga leibkonna lapse kohta kodu soetamisel soodustust. Avalduste esitamine noorepere koduprogrammile algas täna portaalis tuletorva.ee

Esimese lapse pealt on noorepre koduprogrammis elamumaa 3000 eurot soodsam ning iga järgneva lapse osas lisaks 1000 eurot. Maksimaalne soodustuse suurus on 5 000 eurot kinnistu kohta. Oma kodu ehitamiseks kruntidele on loodud aga võimalus taotleda kinnistule maja ehituseks kaaslaenu Maaelu Edendamise Sihtasutuse (MESi) pilootprojektist.