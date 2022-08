Looduskalender ⟩ Septembrikuine müristamine ennustab sooja sügist

Invasioonilinnud

Viimane pesakond lennus

Lindudel ongi ränne täies hoos. Ka sookured on juba kogenemas oma tavapärastele sügisestesse koondumispaikadesse, tihaseparvesid on seenetühjad männimetsad täis. Aga sel aastal on palju ka vist juba kolmanda kurna linnupojakesi, igatahes on aedades jälle kollanokaliste tihasepoegade ja udusuletuttidega suitsupääsukeste sidinat kuulda. Lõõtsutav kuumus, mis sundis linde vett otsima inimeste lähedalt ja veenõudest saab nüüd ehk läbi ja toitu on piisavalt, et ka see väljalase suureks saaks kasvada.