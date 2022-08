Põhja-Eesti triiphoonetes ja verandadel pakutakse kohalikku toitu

Iga aed, terrass ja kasvuhoone on unikaalne, peegeldades pererahva ja ettevõtte nägu ja tegemisi.

Põhja-Eesti toidupärimuse kohaselt on Põhja-Eesti piirkonna pärliks olnud suveköögid ja triiphooned. Suvise toiduvalmistamise kohana on eestlased sajandeid kasutanud suvekööke. Pikemalt säilisid need Läänemaal ja Põhja-Harjumaal, olles kasutusel veel 1920-30ndatel.