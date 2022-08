ARVAMUSPLATS ⟩ 5G võrk parandab maapiirkondades interneti kvaliteeti, aga igasse metsatallu ülikiire internet ei jõua

700 MHz töötavad 5G seadmed paigaldatakse olemasolevatele mobiilimastidele, et pakkuda 4G võrgule täiendavat sagedusressurssi. Teie kodus asuv ruuter liidab erinevatel sagedustel levivad signaalid kokku, mille tulemusel muutub internet kiiremaks ja stabiilsemaks. Kvaliteetsema signaali püüdmiseks hajaasustusega piirkondades, soovitan aga endiselt kasutada maja katusele või posti otsa paigaldatud väliruuterit.

Siiski tuleb arvestada, et madalatel sagedustel pole tehnoloogiliselt võimalik gigabittidesse ulatuvat internetikiirust saavutada. Suuremad kiirused on võimalikud ikkagi valguskaabli või 3,5 GHz sagedusel töötava 5G võrgu levialas. Viimase leviulatus on aga oluliselt väiksem, kui madala sagedusega (nt 700 MHz) 5G võrkudel. Kui 3,5GHz sagedusala võimaldab kvaliteetset andmesidet kuni 5 kilomeetri kaugusele, siis madalsagedus levib 10 kilomeetri taha.

3,5 GHz sagedusel võrku arendatakse seetõttu just piirkondades, kus elab lähestikku palju inimesi. Telia juba alustas mitmes väikelinnas ja tiheasustusega asumis koduinterneti pakkumist üle kõrge sagedusega 5G võrgu allalaadimise kiirusega kuni 500 ja üleslaadimise kiirusega 100 Mbit/s.

Need on eelkõige linnade lähedased asumid, kuhu on erinevatel põhjustel keeruline rajada kaabelühendusi. Samas elab neis piirkondades arvukalt kodukontoris töötajaid.

Lähiaastatel on eesmärk ka põhimaanteed ja raudteetrassid katta kiire 5G leviga, et olla valmis targa taristu arenguks. Selleks vajavad meie teed aga sidetrasse. Ülikiire interneti sujuvaks võimaldamiseks on vajalik kõikidesse renoveeritavatesse ja ehitatavatesse teedesse luua sidevalmidus, aga praegu ükski seadus ei kohusta selleks riiki ega kohalikke omavalitsusi. 21. sajandi tee-ehitus eeldab nn tarkade teede loomist, mitte üksnes asfalti panemist. Tulevikuvaate huvides peaks muutuma seadusandlus kui ka teede rajamise eest vastutavate ametnike mõtteviis.