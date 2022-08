Tõrva vald kutsub lastega peresid soodustingimustel Kagu-Eestisse kodu rajama

„Peamiseks probleemiks on seni olnud keskustest kaugemal asuva kinnisvara madal turuväärtus ja sellest tingitud lisatagatiste nõuded laenu saamisel. Ka siinses elamurajoonis saab abi maja ehituseks MES-ilt,“ sõnas Kruuse. „Tõrva noorepere koduprogramm on märgiline regionaalarengu initsiatiiv, mis loob reaalsed võimalused toetada piirkondlikku elu ja ettevõtlust. Tunnustan Maido Ruusmanni igati väärt programmi ellukutsumise eest.“

Ruusmann lisas, et kodu rajamisel ja eriti perega kolimisel on vaja juurde terviklikku elukeskkonda. See on põhjus, miks viimase viie aasta jooksul on eriti intensiivselt investeeritud Tõrva taristusse, ehitatud spordi- ja veekeskused, valgustatud matka- ja suusarajad, renoveeritud koolid ja lasteaiad, kusjuures lasteaiakoht on elanikele tasuta. Tõrva gümnaasium paistab silma heade õpitulemustega, olles eelmisel aastal eksamitulemuste poolest Kagu-Eesti parim.