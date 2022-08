Viies maakonnas algab lemmikloomade tasuta vaktsineerimine

Põllumajandus- ja toiduameti (PTA) loomatervise ja -heaolu osakonna nõuniku Maarja Kristiani sõnul on amet koostöös loomaarstidega vaktsineerinud loomi tänavu läbi kevade ja suve üle Eesti, teatas PTA pressiesindaja neljapäeval. Siiski ollakse sellel nädalalõpul viies piirkonnas lemmikuid vaktsineerimas.

"Reedest pühapäevani on võimalik lemmikloomi vaktsineerida eri piirkondades Põlva-, Valga- ja Võrumaal. Lisaks saab reedel lemmikuid vaktsineerida Luunja ja Kastre vallas ning laupäeval Pärnumaal Põhja-Pärnumaa vallas ning Audru, Tõstamaa ja Lääneranna piirkonnas,“ rääkis Kristian.

"Väga hea meel on selle üle, et lisaks vaktsineerimisringidele on kampaaniaga Kagu-Eestis liitunud ka väikeloomakliinikud – Põlvas, Räpinas, Leevil, Otepääl ja Võrus,“ lisas Kristian.