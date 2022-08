Erametsaliit: Piirangud erametsades tuleb õiglaselt hüvitada või muuta loodushoid vabatahtlikuks

Poliitikud on aastaid sõnades tunnustanud vajadust hüvitismäärasid tõsta, kuid tegudeni ei ole senini jõutud. Tuhandeid erametsaomanikke on aastaid ebaõiglaselt pandud looduskaitsega seotud kohustusi kandma oma eravara arvelt, olgugi, et looduse hoidmine on vajalik kogu ühiskonna huvides.

Looduskaitseliste piirangute hüvitiste määrad arvutati välja 2007. aastal ja on püsinud sellest ajast tänaseni muutumatud. Vahepealse 15 aastaga on riigikogu liikmete palk tõusnud 50 protsenti.

Rangete piirangutega metsades on seni hüvitis olnud 110 eurot hektari kohta aastas ja väikesemate kitsendustega metsades kuni 60 eurot hektari kohta aastas. Viimast summat on igal aastal rahapuuduse tõttu kärbitud.

Inflatsioon on alates 2008. aastat olnud 44 protsenti ja erametsaliit leiab, et ainuüksi inflatsiooniga arvestamise tõttu on vaja tõsta sihtkaitsevööndi hüvitis tasemele 160 eurot hektarist ning piiranguvööndites tasemele 86,4 eurot hektarist. See on vähim, mida riik õigluse jalule seadmiseks teha saaks.