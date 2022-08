Päikeseenergia tootmine jääb võrguvõimsuste pudelikaela taha

Eriti kriitiline on seis Hiiu- ja Saaremaal, kus ettevõtjad on Elektrilevi poole lausa abipalvetega pöördunud. Saaremaa ökotalunik Jaan Kiider on üks neist õnnelikest, kes 200kilovatise päikesepargi enne suurt buumi püsti jõudis panna. Ta ütles, et praeguste kõrgete energiahindadega tasub ettevõtmine küllalt kiiresti ära.

„Mul oli plaanitud tasuvus kaheksa aasta jooksul, kuid park sai sisse lülitatud juulis 2019 ja praeguseks olen investeeringu tasa teeninud. Väike park tasub praeguste rekordhindadega juba paari aastaga ära,” sõnas ta.

Päikeseenergial töötab Kiideril farm, kuid suurem osa toodetud energiast läheb võrku müügiks. Talvel on toodang vähene, kuid praegu, suvel, on tema sõnul väga hea päikeseenergia tootmise ilm olnud. „Toodan praegu ühe päevaga nii palju energiat kui talvel kogu kuu jooksul,” tõi ta näite. „Muidugi võiks parki laiendada ja eks Saaremaa ettevõtjate suur lootus ongi, et siia rajatakse uus liin. See oleks meile üks pääsetee praegusest energiakriisist.”

Isegi teadlased ei osanud buumi ennustada