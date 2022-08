Maaturism elab hästi tänu eesti oma inimesele

Selgub, et suvel leiavad juba aastaid nende juurde Järvamaale tee ettevõtjad firmapidudega ja eraisikud pulmadega. Mida sügise poole, seda enam tuleb seminare ja koolitusi ning tähtpäevade ja pulmade tähistamised jäävad nädalavahetustele. Nii on minemas 14. tegutsemisaasta ja siiani kõik vaid tõusvas joones. Peremees imestab isegi, kuidas koroona-aastad on õnnestunud suurema languseta üle elada. „Kuid suviti pole ju koroonat olnud ja nii kui piirangud kadusid, oli meil kohe maja rahvast täis ja rahvarohked suved on meid kenasti järjel hoidnud,” sõnas ta.

Metsajõe puhkemaja teenuseid käivad avastamas just siseturistid ja seda üle Eesti. Külaliste vastuvõtjana teab Põllumäe, et mitmed üle-eestilised suurettevõtted valivad neid kokkusaamisteks just asukoha tõttu Eesti keskel. Pooleks ettevõtjatega käivad neil meelsasti oma tähtpäevi tähistamas ka eraisikud. Kuigi teenindamise koha pealt on pulmadega rohkem tegemist kui firmade suvepäevadega ja raha on sama, ei eelista Põllumäe kedagi. „Mulle on oluline, et ürituste kalender on täis ja peaasi, et tulijad on toredad inimesed. Me tahame teha alati kõike nii, et kliendid rahule jääksid,” kinnitas ta.