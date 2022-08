Turbatootjad kohanevad muutunud elukorraldusega

Eesti Turbaliidu tegevdirektor Erki Niitlaan kinnitas eelkõneleja sõnu: „Enne hooaega täitmata töökohad mõistagi häirivad ja tekitavad närvi-, aja- ning rahakulu. Väljakujunenud tööjõu leidmise süsteem sai sõja tõttu kõvasti raputada. Valdavalt on ju tegu meestele sobiva tööga ja Ukraina mehi vajatakse kodumaal, valgevenelasi ei taha ega saa rakendada. Paljud asendajad on uutest regioonidest, kiidusõnu on pälvinud näiteks moldaavlased. Aga lõpuks saavad vajalikud tööd ikka tehtud. Ilm on tänavu turbasektori ettevõtteid pigem soosinud.”