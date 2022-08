ARVAMUSPLATS ⟩ MESi abiga saab sügistööd valmis

Tähtis on, et pärast külvi saaksid tehtud kõik vajalikud tööd ja lisatud väetised, mida on taimede talvitumiseks tarvis. Ukraina sõja algusest alates on väetiste ja tarvikute hinnad kallinenud kaks-kolm korda. Tõusnud on kütuse ja kuivatites kasutatava gaasi hind.

Palusin ühel eesti tippagronoomil teha võrdluse, kui palju põllumehe kulu hektari kohta on suurenenud. Talinisu kasvatamise kulu hektari kohta oli 2022. aastal 242 eurot, aga tuleva aasta saagi saamiseks on kulu 426 eurot hektari kohta ehk kulu on 1,76 korda suurem. Samas suurusjärgus on kulude kasv talirapsi puhul. Seega vajalike tööde tegemiseks kulub oluliselt rohkem raha.

Ka saagi kokkuostuhinnad on tõusnud, praegu pakutav nisu hind võrreldes eelmise aasta augusti hinnaga on pea 1,4 korda kõrgem. Tänavuste saakide müümisest saadav raha kulub aga esimestel kuudel vanade võlgade tasaarveldamiseks, alates oktoobrist hakkab tavaliselt laekuma see raha, mida põllumees saab oma ettevõtte majandamiseks kasutada. Järelikult sügistööde raha tuleb küsida pangast või kasutada tarvikumüüjate maksetähtaegu. Mõlemal juhul võivad majanduslikult tugeval järjel ettevõtted neid lahendusi ilma probleemide ja suuremate kuludeta kasutada, aga finantsiliselt nõrgemad põllumehed peavad selle raha kasutamise eest suuremaid tasusid maksma. Intressimääradena väljendades jäävad tarvikumüüjate lahenduste juurdehindlused 8 ja 18 protsendi vahele.