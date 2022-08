Euroopa suurim kirss-kontpuuistandus laiub Ukrainas

Armusõnum ja talisman

Suurbritannias on olnud komme, et noormehel, kes palju sõnu ei armastanud, piisas meeldivale neiule vaid kontpuuoksakese ulatamisest. Selles oli sõnum, mis jäi vastust ootama. Kui oks anti tagasi, oli lugu lootusetu. Neiu, kes oksa ei tagastanud, andis nii märku huvist noormehe vastu.

Paljudes maades kantakse kuivatatud kontpuu vilja paelaga kaelas ja usutakse selle kaitsvasse jõusse. Kontpuud peetaksegi vastupidavuse sümboliks ja arvatakse, et see aitab raskusi ületada. Võimalik, et säärane usk tuleb puu vähenõudlikkusest kasvutingimuste suhtes.

Luuvalu vastu juurekeeduvesi

Leida on õpetusi, et kontpuu juured aitavad luuvalu vastu: juua tuleb nende keeduvett. Palju rohkemat siiski eestlased kontpuu raviomaduste kohta ei teadnud. Põlisameeriklased aga küll. Koorega on nad tohterdanud malaaria, palaviku ja kopsupõletiku käes kannatajaid, säsiga leevendanud peavalu, aga seganud seda ka tubakaga ja suitsetanud.

Levinud on hoiatus, et kontpuud ei või põletada ega ka selle õisi tuppa tuua, sest see toob kindlasti kahju.

Mõned Ameerika pärismaalaste hõimud on uskunud, et kõigi maapealsete taimede taevane ema on just kontpuu. Kui juhtuti nägema kuivanud kontpuud, polnud see hea märk, pigem kuulutas see peatseid raskusi ja kurbust.