Pähklist saab nii moosi kui terviseturgutajaid

Kreeka pähklipuu pähklid on pea igas toidupoes aastaringselt müügil, ka kestadest puhastatult. Lõuna-Eestis on üsna tavaliseks pargipuuks saanud hall pähklipuu (J. cinerea), harvem esineb meil haljastuses ligikaudu meetripikkuste liitlehtedega mandžuuria pähklipuud (J. mandshuria). Kreeka pähklipuu kasvatamiseks on meie kliima veel liiga külm.