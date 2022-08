Veiste karjatamine käib kooskõlas loodusega

Väga tihti küsitakse Noorkõivult, mis on portsjon- ja koppelkarjatamise vahe. Portsjonkarjatamise puhul ei tatsa veised ühes koplis nädal aega ringi, vaid liiguvad karjana ja söövad tihedalt koos ning suunatakse siis edasi uuele rohuplatsile. Kui nad on ühe karjamaa tühjaks söönud, võib nad kohe uuele portsjonile edasi saata. Ameerikas on tehtud katseid, kus loomad lastakse edasi poole tunni tagant. „Aga see muutub väga töömahukaks ja meie liigirikastel rohumaadel pole see otstarbekas, sellist võtet kasutatakse rohumaa taastamiseks väga erodeerunud muldadel,” rääkis lihaveiste kasvataja.