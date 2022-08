AUGUST AIAS ⟩ Tomatite värvumist saab kiirendada

Väga suurte õisikute ja viljakobarate korral (näiteks kirss­tomatid) tuleks vähendada nooremaid õisi, et moodustunud viljad saaksid kiiremini küpsema hakata.

Lehti peaks vähemaks võtma alates alumistest lehtedest. Ära tuleb võtta kõik haiged ja alumised vananenud laigulised lehed. Ka terveid elujõulisi lehti võib eemaldada kuni kobarateni, milles viljad valmivad. Valmivate viljade kohal kaitsevad lehed neid otsese päikese eest, mis võib põhjustada viljade päikesepõletust: valged suuremad laigud küpsenud viljadel. Terveid lehti võetakse ära vähehaaval, 2–3 tükki nädalas.

Kasvhoonet tuleb tuulutada

Tomatitaimed meie kasvuhoones peaksid praegu veel olema enamasti terved ja elujõulised, täis rohelisi vilju. Kui oleme piisavalt kasvuhoonet tuulutanud, see tähendab ööpäev läbi uksi või tuulutusluuke lahti hoidnud, siis on taimedel vaid üksikuid hahkhallitusega nakatunud lehekesi ja vahel ka mõni samast haigusest tabandunud vili. Hahkhallitusega lehed on pruunikad, jäävad allapoole rippuma. Viljadel tekib vesine mädanik. Haiged lehed-viljad peab kasvuhoonest välja viima.

Ruugehallitus on hahkhallituse kõrval teine seenhaigus, mis tomatitaimi kahjustab. Lehtedele tekivad kollakad laigud, lehe alumisel küljel kollase laigu kohal on hallikas kirme. Ruugehallitus on taimi kahjustama hakanud ainult nendes kasvuhoonetes, mida ei ole piisavalt tuulutatud ja kus kasvatatakse sellele haigusele vastuvõtlikke sorte. Kui samas kasvuhoones on ka ruugehallitusekindlaid sorte, siis need ei nakatu.

Augustis jätka väetamist