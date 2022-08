Juubeliraamat heidab pilgu erametsanduse ajalukku

„Kolme aastakümnega on erametsaliidust välja kujunenud organisatsioon, kuhu jätkuvalt kuulub neid, kes on olnud erametsaliidu loomise juures, ning aktiivselt tegutsemas neidki, kes 1992. aastal polnud veel sündinud,“ rääkis Eesti Erametsaliidu juhatuse esimees Ando Eelmaa. „Tugeva organisatsiooni alustala on just inimesed – visionäärid, kelle mõtted ja lennukad ideed on alati natukene oma ajast eest. Valiku nende lugudest olemegi kogunud värske raamatu kaante vahele, et need aitaksid avada Eesti erametsanduse lugu selle kujunemisel olulist rolli mänginud inimeste vaadete kaudu.“