Näitus püüab maanoori inspireerida

Näituse eesmärk on näidata, mida Eesti maaelu arengukava 2014-2020 toetuste abil on põllumajanduses ja maaelus tehtud. Nende lugude kaudu on soov maanoori ja nende toredaid ideid esile tõsta, innustama teisi noori neid järgima või midagi veelgi põnevamat ette võtma.