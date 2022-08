August jääb seente osas kõhnaks

Tallinna Ülikooli bioloogia õppejõu Tõnu Ploompuu sõnul on Lõuna-Eestis olukord parem, sest seal oli kaks nädalat tagasi suurem vihmasadu. Seevastu Loode-Eestis, isegi kuni Pärnuni ja teiselt poolt Kõrvemaani on valitsenud kuivus ning olukord läheb kehvemaks. „Ainult valitud kohtades saab seeni näha, aga niipalju neid pole, et midagi korjata oleks,” rääkis ta.