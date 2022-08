Maisile meeldib kliima soojenemine

„Enda kasvatatud sööt on ikka kõige odavam,” ütles AS Vändra tootmisjuht Kaido Madisson, olles rahul üle kahe meetri kõrguse maisiga.

Rõusa küla vahel Pärnumaal tõmbab mööduja pilgu kõrvale maisipõld, mille vahele kaoks paarimeetrine meeski, sest silokultuurile on suvesoojus andnud ägeda kasvuhoo. Seda hoolimata sellest, et siinkandis majandav AS Vändra alustas tootmisjuhi Kaido Madissoni sõnul ilmataadi loal kevadel kõigi külvidega mai keskel, tavaliselt on neil seeme maas lehekuu kümnendaks päevaks.