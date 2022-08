Konkurss: parimad mahetalud avasid uksed

Siidritalus kasvavad lapsed õunapuudest kiiremini

Tori Siidritalu õunaaias kasvab Karmo Haasi selgitusel õunapuid 8,57 hektaril. Foto: Tiit Efert

Tori Jõesuu Siidri- ja Veinitalu OÜ esindaja Karmo Haas ütles õunaaeda astudes, et õunapuud kasvavad oodatust aeglasemalt. „Lapsed on juba suureks sirgunud, aga õunapuud on ikka samasugused, kuigi igal aastal annavad järjest rohkem saaki,” rääkis Haas. Esialgu oli unistus rajada viinamarjaistandus, aga nüüdseks on sellest loobutud ja keskendutud taimedele, mis meie kliimaga rohkem sobivad. Praegu on viljapuid 8,57 hektaril ja rajamisel on sõstraistandik 2,54 hektarile. Natuke on pirnipuid ja mureleid.

Oma õunad annavad tootmisele siiski vaid viiendiku vajalikust kogusest. Õnneks Eestis mahedaid õunaaedu on ja õunte pärast muretsema ei pea. „Kahjuks puudub teadmine, mis sordid sobivad siidri valmistamiseks kõige paremini,” rääkis Haas.

Seepärast on palju sorte katsetatud. Haas tegeleb ka õunapuude pookimisega, kui leiab kraavipervelt või metsast põneva maitsega õuna. Kindlasti sobivad siidri valmistamiseks vanad Eesti taluaedades kasvatatud sordid, nagu ‘Kuldrenett’. Päris sordipõhist siidrit siiski veel ei ole, aga tootmises jälgitakse, milliste sortide segust ja mis osakaalus kõige parem siider tuleb.

Eesmärk on ikkagi saada võimalikult palju saaki oma aiast. Tarbijad on Haasi sõnul järjest targemad, selle arvelt on turg kasvanud. Mahemärk seejuures Eesti siidritarbijale niivõrd oluline ei olegi, sest ümberringi on palju metsa ja puhast loodust. Aga suurte tööstusriikide elanikele on see argument. Kokku läheb ekspordiks praegu kümnendik toodangust.

Väga suurt rõhku pannakse Tori Jõesuu Siidri- ja Veinitalus turismile ja külaliste võõrustamisele. Selleks on tootmise kõrvale rajatud vastuvõturuum, kus saab üritusi korraldada ja jooke degusteerida ning osta. Müük talust kohapeal moodustab kogukäibest suisa kolmandiku. Mahetoodangu osakaal müügist on veerand ja soov on seda kasvatada. Nii mitmedki mahepõhimõttel valmistatud tooted ei kanna veel mahemärki. Selle taga ei ole mitte tootmine, vaid töö dokumentatsiooniga. Mahemärgi kõrval on talul eesmärk toota jäätmevabalt. Selleks on soetatud seade ja välja töötatud retseptid pressijääkide väärindamiseks. Tulemuseks on kanged napsud.