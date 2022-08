Kormoranid võtavad võimu

Võimalust, et jahimehed kormorane kütiksid, ei ole varem aktiivselt kasutatud, sest kormoraniliha toiduks veel ei tarbita ning küttimine on Keskkonnaameti meelest kulukas. „Eestis on viimastel aastatel kütitud ligikaudu 700 lindu aastas,” teatas Keskkonnaameti peadirektori asetäitja eluslooduse valdkonnas Leelo Kukk.