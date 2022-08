Olukord kohaliku kala turul pole kiita

Kuna Eestist püütud kala on kogu aeg palju Ukrainasse läinud, mõjutab see suuresti siinset kohaliku kala turgu ja asjatundjate hinnangul valitseb praegu selles osas suur määramatus, seega keegi teemat kommenteerida ei soovi. Hindu punase kala ehk kasvandustes kasvanud ja sissetoodud kalaga võrrelda ei saa, sest kohalikul kalal sõltub see palju hooajast ja ilmastikust.