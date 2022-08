Kuigi vihmavaling põhjustas keskkonnareostuse, läheb elu edasi

Jõgevamaal tegutseva AS Pajusi ABF Farmide juht Lembit Paal kinnitas, et nad on aastaid teinud Kalana farmide juures silo kõikidele keskkonnanõuetele vastavatesse silohoidlatesse. Seegi silovirn oli ladustatud nii, nagu peab. Kahjuks tabas seda enne katmist tohutult suur vihmavaling. Kuna nii suure silovirna katmine eeldab tehnikat ja mitme inimese vähemalt pool päeva kestvat tööd, ei olnud puht füüsiliselt võimalik siloauku vihma eest kaitsmiseks kohe kilega kinni katta.