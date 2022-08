August, lõunavool ja kuumarekordid

Soome soojarekord on noorem, see mõõdeti 2010. aasta kuumal suvel, täpsemalt 29. juulil Soome idapiiri lähedal Joensuu lennujaama ilmavaatluspunktis ja see on Eesti rekordist isegi üle poolteise kraadi kõrgem: 37,2 °C.

Järgnenud aastatel analüüsisid toda ekstreemset ilmanähtust TÜ füüsika instituudi ja Soome ilmateenistuse teadlased ning jõudsid selgusele, et tõepoolest jäi uus soojarekord sündimata metsapõlengute suitsu tõttu. Õhusaaste leviku mudeliga SILAM tehtud arvutused näitasid, et mõnel päeval eelnenud nädalate jooksul oli Moskva piirkonnas õhk suitsust isegi nii paks, et langetas soojust maalähedases õhukihis lausa nelja kraadi võrra, võrreldes puhta atmosfääriga. Küll aga ei takistanud suits 2010. aasta juulit saamaks kõigi teadaolevate aegade (alates aastast 1866) kõige soojemaks kuuks Eestis. Kuu keskel toimunud järsu jahenemise tõttu ei kujunenud tolle aasta august aga erakordselt soojaks.

Nüüd, 2022. aasta augusti keskel on ilmakaardil küllaltki sarnane olukord: püsiv kõrgrõhuala idas ja madalrõhkkonnad läänes pumpavad sooja õhku Vahemere piirkonnast, nii et päevased õhutemperatuurid tõusevad 30 kraadi lähedale – suve lõpupool on ebatavaliselt palav. On tähelepanuväärne, et kuigi tavaliselt on juuli kõige soojem kuu, toimuvad üksikud ekstreemkuumuse juhtumid siin Läänemere idakaldal pigem augustis või juuli viimastel päevadel. Nähtavasti on asi selles, et Vahemere ja Musta mere vesi on selleks ajaks hästi soojaks saanud ja sealtkandist pärinevad õhumassidki seetõttu kõige soojemad.