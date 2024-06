Jaanilauale: millised kiired hapukurgid on maitsvamad?

Laupäeva hommikul teen tiiru turule ja ostan kohaliku taluniku käest kaks kilo väikeseid kurke. Kuna plaanin teha ka kilekotikurke, palun minu kotti valida just võimalikult peenikesed kurgid. Müüja on lahkesti nõus ja räägib, et kurgid on eile põllult korjatud.