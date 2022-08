Kallis küttepuu sunnib metsa raidmeid koguma

RMK puiduturustusosakonna juhataja Ulvar Kaubi, miks ei tohi metsast oksi endale koju kütteks viia, isegi kui need vedelevad maas ja on juba ammu surnud?

Tohib ikka oksi koju viia, kuid tuleb arvestada kehtivate reeglitega. Metsaseadus teeb vahet tasuta ja tasu eest metsakasutusel. Näiteks tasu eest raidmete varumise õigust müüme ainult lankidelt, sest seal oleme teinud kulutusi. Kui minna lihtsalt riigimetsa ja korjata puudelt mahalangenud oksi kasvava metsa alt, siis seda võib teha tasuta, nagu ka seeni korjata. Aga metsa all üldiselt ei ole nii palju oksi, et hulgi saaks korjata.

Mõni arvab kindlasti, et see on lihtsalt kius, et ei tohi minna saega metsa ja seal mõni juba maha kukkunud puu tükkideks saagida ja koju viia. See puu ju enam ei kasva, ainult mädaneb seal.

Kui soovitakse mahalangenud puud tükkideks saagida, siis selleks on vaja osta raieõigus, sest ka lamava puu saagimine on metsaseaduse kohaselt raie. Enne veel peab täpsustama, kas selles kohas üldse tohib puitu metsast välja viia. Näiteks looduskaitsealadel peab lähtuma kaitsekorralduskavast.

RMK pakub võimalust korjata raiutud oksi ja latvu. Kuidas teada saada, kas korjaja kodu juures on säärane võimalus?