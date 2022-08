Puidubriketi hind lähiajal ei lange, aga ilma võib küll jääda

„Kui alustasime, oli tegu uue asjaga, iga aastaga on brikett kasutajaid juurde võitnud, kasvanud on nii eraklientide kui ka poodide tellimused. Ju see oleks tänavugi nii, oleks vaid, millest toota. Ei oska siit muud järeldada, kui et puidubriketil on hinna, kvaliteedi ja kasutusmugavuse suhe hea.”

Briketil mitu eelist

Lihtsustatult öeldes on puidu­brikett tihedalt kokku pressitud puidumass, mida hoiab koos puidus sisalduv looduslik liimaine ligniin. On nii kandilist kui ümarat briketti. Kandiline on tihedamalt kokku pressitud ja võtab vähem ruumi, seda on veidi raskem süüdata, kuid põleb kauem, ümar süttib kergemini ja annab kiiresti teravamat kuuma.

On heledat ja tumedamat briketti. „Hele on meil kask. Tumedam on tehtud termosaare jääkidest, mis on ahjudest läbi käinud, on seega maksimaalselt kuiv ja suure kütteväärtusega. Tume on seetõttu mõnevõrra kallim,” tutvustas Abel. Teised tootjad ja edasimüüjad pakuvad ka okaspuusaepurust tehtud puidubriketti. Eri puiduliike segatakse omavahel.