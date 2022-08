Küttepuu on küll kallis, kuid kütmata ka ei saa

Töötasu pole mehel aastaga sedavõrd tõusnud, ta kahtleb, kas üldse kellelgi Eestis on. Kuid küttepuid ostmata jätta ei saa, sest külmas elada pole ometi mõtet. Muidugi tahaks kedagi kritiseerida, kuid Talvik teab, et FIE sõimamisest pole kasu. Temagi peab tooraine ostma oksjonidelt. Proovida vähemaga hakkama saada, selleks on majja ehitatud uus ahi ja maja soojustatud. Kuidas see mõjutab küttekulu, selgub kevadeks. Omavalitsuse poole toetuse saamiseks pole ta isegi mõelnud pöörduda, sest see ei tundu talle täie tervise juures tegutsejana õige. „Minu meelest tuleb toetada neid, kes tervise tõttu ise enam ei jõua, praegu on küttehinnad lihtsalt ebanormaalsed ja siin tuleb riigil need kontrolli alla saada,” arutles ta.