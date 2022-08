Kuidas päästa suvi?

Nüüd vaatan oma lillekaste – kõik läks kasvama, aga ehkki hoolitsetud on täpselt sama moodi, siis kõige uhkemad on ikkagi kohalikust aiandist ja turult memmede käest soetatud taimed.

Praegu astud poe uksest sisse ja vihikute-ranitsate virnad karjuvad sulle näkku, et kohe on suvi läbi.

Kuidas nii? Suvi pole ju õieti hoogu sisse saanudki. Justkui tuleb ilus ilm, kui kohe vihmapilved selle eemale lükkavad. Haarad neid tükikesi, aga aeg tormab halastamatult sügise poole. Sellest poleks ju tegelikult midagi, aga meie pähe on juba mitu kuud tambitud, et sügisest läheb elu hulluks ja talv tuleb eriti karm.

Kui jahe tuul peletab rannast minema, võib ju minna metsa. Näiteks mustikale. Kes varem käinud pole, veendub esimese poole tunniga, kui tohutut visadust marjulkäimine eeldab. Kui oma talve­varu korjamiseks püsivust napib – see on ülimalt tõenäoline, siis vähemalt kõhu saad ikka marju täis ja oskad tulevikus imetleda neid, kes marju korjavad.

Võib minna seenele, see palju lõbusam tegevus. Lootust on, et praegune soe ja niiske ilm kingib meile rikkaliku seene­aja.