Põhupallide vahel toimunud aganikufestivalil söödi kohvitassid ära

Aganikufestivali külastaja Madli Liiva avastas söödava kohvitopsi kohvijärjekorras seistes. Ta pilk jäi peale ingliskeelsele tekstile kohvitassil, mis ütles: võta mind, kasuta mind ja söö mind. „Kuna olen ökofänn, tahtsin katsetada kohvi joomist prügi tekitamata. See tundus põnev, seda enam, et ma polnud sellest varem kuulnud,” lausus ta. Nii jõi ta kohvi ja sõi kohvitassi festivali teisel päeval ja kolmandal tuli juba teadlikult ostma ­kohvi söödavast kohvitassist. „Kohvil polnud mingit kõrvalmaitset, tass ei ligunenud ära ja sain hoopis tassi süües kätte kogu maitsva kohvivahu. Muidu korja teist tassist lusikaga kokku,” tunnustas ta leidu. Kohvitops maitses nooremapoolsele naisele kui tavaline küpsis. Müüja, Urme projekt OÜ juhatuse liige Merike Silm täpustas, et nagu tema noorusaja Ekstra küpsis. Täpsustas sedagi, et nii teadlikke söödava kohvitopsiga kohvi tahtjaid on veel vähe.