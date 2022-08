Uuring andis vastuse, mis on mesilaste meelislill

Keerispea enim külvatav meekultuur

Rukkililled, kurgirohi ja ristik on samuti laialt meetaimedena levinud. Tõrra sõnul on ristikult küll keeruline nektarit kätte saada, sest ta on pika õiekaelaga. „Meie oma katsetega näeme, et meil käivad mesilased usinasti ka ussikeele peal, see on küllaltki pika õitseajaga kultuur, rukkilill õitseb samuti kauem. Mesilased käivad meelsasti ka keerispealt nektarit korjamas, keerispea on meil enim külvatav meekultuur. Kui keegi selliseid korjepõlde rajab, siis peamiselt räägitaksegi keerispeast,” seletas Tõrra.