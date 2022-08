Ilus, vähenõudlik ja kasulik kollane karikakar

Kollane karikakar (Anthemis tinctoria L.) on korvõieliste sugukonda karikakra perekonda kuuluv taimeliik, mis kasvab kuni 50 cm kõrguseks, vars on kaetud karvakestega, tumerohelised lehed sulgjad, alt karvakestega kaetud. Lehed meenutavad natuke sõnajala, köömne või raudrohu lehti. Õied on 2,5–4 cm läbimõõduga, juur narmastega sammasjuur.