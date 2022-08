Kalevikepp – indiaanlaste teetaim kaunistab Eestis iluaeda

Kalevikepp (Gaura lindheimeri) kasvab looduslikult Mehhikos ja USA lõunapoolsetes soojades piirkondades. Kalevikepp on pika õitseajaga mitmeaastane poolpõõsas, keda kultuurtaimena kasvatatakse üheaastasena, võib kasvada 0,5–1,2 meetri kõrguseks. Varred on pikad ja kaetud udejate karvadega. Õied on valged või roosakates toonides. Õitseaeg kestab juulist septembrini.