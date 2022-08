Kurgja talupäev toob rahva ette ehtsad talutööd ja -loomad

Sel laupäeval, 13. augustil on Jakobsoni Talumuuseum Kurgjal täis elevust, sagimist ja toimetusi, kui toimub järjekordne Talupäev, järjekorras 27., seekord koos lambapäeva ja eesti hobuse päevaga. Ühte päeva on kokku koondunud nii palju põnevat maaelulist, et ka tänapäeva linnainimesele jagub avastamisrõõmu, rääkimata nendest, kes oma elu maale sättinud on.