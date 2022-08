Põllumehed astuvad suuri samme digiriigi poole

Projekti eesmärgiks on luua andmete automaatse vahetamise võimalus olemasolevate põlluraamatu kommertstarkvaradega. Ühtlasi tagatakse projekti tulemusena võimalus põlluraamatu pidamiseks PRIA veebikeskkonnas, seisab Maablogi s.

Üheks riikliku e-põlluraamatu loomise põhjuseks on vajadus vähendada põllumeeste ja ametiasutuste halduskoormust. PRIA peadirektori asetäitja Ahti Bleive toob välja, et riigil on üsna suur osa põlluraamatuga seotud andmeid erinevates andmekogudes juba olemas. Näiteks pindalatoetuse taotlusel esitatud info ja loomade registri info. Tulevikus annab e-põlluraamatu kasutuselevõtt võimaluse andmete topeltesitamist vältida.