Katsed iidse nisuga toovad kõhusõbralikud tooted

Üheteranisuks kutsutakse liiki seepärast, et tal on pähikus üks seeme, terade arv pea kohta sõltub kogu pähikute arvust. Mitu tera on saianisu pähikus, seda saab Eesti nisupõldude vaataja ise kokku lugeda. 13. juuli põllupäeval osalenud tegid seda Rannu Seeme OÜ – ETKI koostöökatse lappide juures.

Foto: Taivo Toomsalu