Joogid lükkasid talutoidu valimisel juustud troonilt

Konkurss muudkui areneb

Pihelgase kinnitusel on konkurss ajas palju arenenud, nii korraldusliku poole pealt kui ka toodete osas. Kui varem toimus hindamine paberil, siis viimased kaks aastat on hindamine üle viidud digiplatvormile, et säästa loodust ja teha hindamisprotsess mugavamaks.

Samuti kasvab iga aastaga konkursitoodete kvaliteet ja unikaalsus. Järjest rohkem esitatakse uusi ja tootearenduse läbinud põnevaid ja maitsvaid tooteid. Kindlasti on paremaks läinud toodete valik ja kvaliteet. Seda kinnitavad ka hindamistulemused. „Konkurents on tihe, aga punktide skaalal on näha, et võitjad selguvad poolepunktilise erinevusega,” selgitas Pihelgas. Võitjate tagasiside on olnud väga positiivne. Eelnevate aastate võitjad on öelnud, et väiketalunikele mõeldud võistlusel osalemine ja tunnustuse saamine on kasvatanud nende ettevõtte tuntust, tänu millele on suurenenud nende kliendibaas ja müük.