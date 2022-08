Pole kodu, pole maaelu?

Koroonapandeemia alguses kasvas inimeste soov maal toimetada – juba enne seda oli keeruline maal elamist leida, aga Covid tegi asja hulga lootusetumaks. Kuna maal on inimesi vähem, liigub kinnisvaragi vähem ja mõnigi kord juhtub, et maapiirkonna kinnisvara müüakse enne maha, kui omanik müügikuulutuse üles panna jõuab. Hea kinnisvara, olgu see korter või maja alevis või väljaspool, läheb nagu soe sai, järjekord ukse taga. Ka ei ole imestada, et otsija taludes uurimas käib, ega elanikud müügiplaane mõlguta.

Nii pole ka imeks panna, kui õhtul üles pandud heas kohas asuva vana talukoha müügikuulutuse peale on hommikuks kümme huvilist ukse taga. Siin päästab vaid kiirus, siirus või suurem rahakott. Vahel ei suuda kaupluses teksapüksegi nii kiiresti välja valida, kui tuleb langetada majaostuotsus.

Mida ma siiruse all silmas pidasin? Maapiirkondades on palju noori peresid, kes on esmaseks elupaigaks saanud korteri, ent sooviks edasi liikuda eramajja. Paraku paksu rahakotiga ehk hinna üle pakkumisega ei õnnestu noortel end kümnete huviliste seas esile tõsta. Ent vahel õnnestub see hoopis siira sooviga jätkata elu kodukandis, käia piirkonnas tööl ja lapsedki sealsamas üles kasvatada. Kui südamesoov on ehe, hakkab see müüjalegi silma.

Ent probleem ei ole ainult eramajadega, korteripõudki on maal suur. Kui noortel pole kusagil elada, lähevad nad maalt ära.

Järvamaal Imaveres valmis aasta tagasi riikliku üürimajade programmi toetusel ajakohane üürimaja, mille 18 korterit leidsid üürilised kiirelt.